Жена Новосельцева: на развод я не подавала, ребёнок будет рождён в браке

Катерина Новосельцева, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, сообщила о начале судебного разбирательства с мужем. Новосельцева обвиняет футболиста в том, что он переписал их общие квартиры на свою маму.

«Это было первое заседание суда. Мы хотя бы познакомились с представителем Вани, потому что до этого никто не мог найти его контакт. Я даже не знала, кто защищает его. Сегодня мы познакомились с делом. Сегодня было ознакомительное заседание, следующее будет в конце мая. Теперь мои представители будут связываться с юристами Вани.

Почему он не явился сегодня? Я с ним так лично не общаюсь, я записала ему обращение, что я буду находиться здесь. Думаю, команда могла бы пойти навстречу, чтобы он оказался тут. Наверное, он не хочет связываться. Я в большом шоке, потому что это не совсем достойный поступок с его стороны.

Буду ли пытаться наладить отношения? Отношения — это большое слово. Всё зависит от того, как Ваня будет себя вести. Пока не знаю, о каких отношениях может идти речь, потому что человека нет. Хотя впереди роды, а человек никак не присутствует в жизни. На развод я не подавала, ребёнок будет рождён в браке.

Я не могу заглянуть другому человеку в голову, понять его мысли и видение событий. Ремонт квартиры – тоже показатель того, что мы планировали дальше воспитывать ребёнка, обсуждали моменты воспитания и родов. Мы строили планы на будущее, поэтому когда человек поступает так, избегает меня, то я не могу оправдать такие поступки. Считаю, что даже если его что-то не устраивало в отношениях, то он должен был сесть и поговорить, он прекрасно знает, что со мной можно вести диалог. Наши отношения строились на доверии, он мог мне всё высказать, если, например, не хотел так жить дальше, мы бы решили все наши внутренние моменты за закрытыми дверями. Но человек поступил так, поэтому у меня не оставалась другого выхода, как заявить об этом открыто. Как вы видите, он даже сегодня не присутствовал, мы в первый раз увидели его представителя, а с февраля мы не получали никаких требований, предложений, вообще ничего со стороны Ивана», — передаёт слова Новосельцевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что 27-летний Новосельцев в зимнее трансферное окно перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.