«ПСЖ» поборется с «Барселоной» и «Реалом» за 17-летнего японского форварда

«Пари Сен-Жермен» намерен приобрести японского нападающего Такефуса Кубо, сообщает RMC.



По информации источника, спортивный директор парижской команды Антеро Энрике предпринимает попытки убедить 17-летнего японского форварда переехать во Францию. При этом в услугах Кубо также заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».



Напомним, Кубо выступал за академию «Барселоны» с 2011 по 2015 год. Позже стало известно, что каталонский клуб нарушил правила ФИФА по трансферу игроков, не достигших 18 лет, и Кубо покинул «Барселону». Тем не менее в каталонском клубе вновь рассчитывают подписать контракт с игроком.



В нынешнем сезоне Кубо провёл 7 матчей в чемпионате Японии за «Токио» и отдал 2 результативные передачи.

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