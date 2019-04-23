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«ПСЖ» поборется с «Барселоной» и «Реалом» за 17-летнего японского форварда

«ПСЖ» поборется с «Барселоной» и «Реалом» за 17-летнего японского форварда
Футбол / Испания

«Пари Сен-Жермен» намерен приобрести японского нападающего Такефуса Кубо, сообщает RMC.

По информации источника, спортивный директор парижской команды Антеро Энрике предпринимает попытки убедить 17-летнего японского форварда переехать во Францию. При этом в услугах Кубо также заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».

Напомним, Кубо выступал за академию «Барселоны» с 2011 по 2015 год. Позже стало известно, что каталонский клуб нарушил правила ФИФА по трансферу игроков, не достигших 18 лет, и Кубо покинул «Барселону». Тем не менее в каталонском клубе вновь рассчитывают подписать контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Кубо провёл 7 матчей в чемпионате Японии за «Токио» и отдал 2 результативные передачи.

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