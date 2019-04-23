«Алавес» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 23 апреля, в матче 34-го тура испанской Примеры «Алавес» сыграет с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Медрисорроса» в испанском городе Витория. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ассистентами главного судьи станут Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери — Алехандро Санчес Альба.



«Алавес» набрал 46 очков в 33 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (77) — на первом месте в таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров соревнования также входят мадридские клубы — «Атлетико» (68) и «Реал» (64).