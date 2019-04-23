Папен: настоящее оружие ПСЖ — это Мбаппе, а не Неймар

Экс-нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который вчера добрался до отметки в 30 голов в Лиге 1 в нынешнем сезоне.

«30 голов — это много, особенно для 20-летнего ребёнка. Разница со мной в том, что я добился этого один раз, а он сумеет несколько. Настоящее оружие „ПСЖ“ — это Мбаппе, а не Неймар. Даже когда Неймар демонстрировал космический уровень, настоящей звездой „ПСЖ“ являлся Мбаппе.

Я не понимаю, почему Мбаппе играет на фланге. Да, он быстрый, легко обыгрывает соперников, в этом нет сомнений. Но на фланге он не так опасен, как мог бы быть в центре нападения.

Килиан не умеет играть головой. Я тоже был не слишком силён в этом компоненте, но нужно уметь нанести удар в нужный момент. У меня такое впечатление, что он не отрабатывает этот момент на тренировках. К тому же он не очень много забивает левой ногой. Но нужно ли ему это? Если ты забиваешь 50 голов правой ногой, то, возможно, и нет. Лучше иметь одну хорошую ногу, чем две средние», — приводит слова Папена Le Parisien.