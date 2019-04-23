Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Рубин»

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны три пары билетов на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин».



Для участия в конкурсе необходимо:



— быть подписчиком инстаграм-аккаунтов «Чемпионата» @championat_com и «Спартака» @fcsm_official;



— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.



Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.



Итоги розыгрыша будут подведены 27 апреля с помощью генератора случайных чисел.

Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 29 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые после 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 39 очками в активе, казанцы (30) — 11-е.