Клинсман может возглавить «Ньюкасл» в следующем сезоне

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется немецким тренером Юргеном Клинсманом, сообщает Chronicle Live.

По данным источника, английский клуб рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве главного тренера в следующем сезоне. Клинсман может сменить на посту наставника «сорок» испанца Рафаэля Бенитеса, чей контракт истекает летом. «Ньюкасл» хочет сохранить нынешнего тренера, но опасается, что он откажется от нового контракта.

Также в сферу интересов англичан входят Бруно Женезио («Лион»), Дэвид Вагнер и Жорже Жезуш.

54-летний Клинсман ранее тренировал сборную Германии, «Баварию» и национальную команду США. Пост наставника последней он покинул в ноябре 2016 года и с тех пор не имел тренерской практики.