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Мёнье может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Мёнье может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Independent.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести 27-летнего бельгийского футболиста на проблемную позицию защитника. Сообщается, что сам Мёнье недоволен количеством игрового времени в «Пари Сен-Жермен» и готов рассмотреть возможность с переходом в другую команду.

Мёнье выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2016 года. В текущем сезоне бельгийский футболист принял участие в 20 матчах за парижан в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» набрал 84 очка в 33 матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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