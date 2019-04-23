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Женщина-арбитр обслужит матч Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург»

Женщина-арбитр обслужит матч Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург»
Футбол / Франция

Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства. Помогать Фраппар в этом матче будет арбитр Клеман Тюрпен.

Фраппар работает на матчах второго по силе дивизиона Франции. Девушка назначена на встречу «Амьен» — «Страсбург» в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который пройдёт в 2019 году.

«Страсбург» набрал 44 очка в 33 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» (32) — на 17-м месте в таблице французской Лиги 1.

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