Женщина-арбитр обслужит матч Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург»

Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.



Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства. Помогать Фраппар в этом матче будет арбитр Клеман Тюрпен.



Фраппар работает на матчах второго по силе дивизиона Франции. Девушка назначена на встречу «Амьен» — «Страсбург» в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который пройдёт в 2019 году.



«Страсбург» набрал 44 очка в 33 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» (32) — на 17-м месте в таблице французской Лиги 1.