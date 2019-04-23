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Дайер: было тяжело наблюдать со стороны за открытием стадиона и 1/4 финала ЛЧ

Дайер: было тяжело наблюдать со стороны за открытием стадиона и 1/4 финала ЛЧ
Футбол / Англия

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер рассказал о периоде восстановления после травмы.

«Рад, что вернулся на поле. Надеюсь, в ближайшее время я смогу набрать форму и помогать команде. Было много трудных моментов. Было сложно наблюдать со стороны за открытием стадиона и четвертьфиналом Лиги чемпионов. Но таков футбол. Думаю, с таким количеством травм я пропустил не так много игр. Я доволен тем, как „Тоттенхэм“ проводит сезон», — приводит слова Дайера Evening Standard.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 67 очков в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

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