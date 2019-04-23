«Барселона» готова продать Андре Гомеша за € 20 млн

Тренерский штаб «Барселоны» не рассчитывает на португальского полузащитника Андре Гомеша в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно и хочет получить за него € 20 млн.

25-летний Гомеш перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Валенсии» за 37 млн. За «Барселону» хавбек провёл 78 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прошлым летом Гомеша арендовал «Эвертон» за € 2,25 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 26 матчах английского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.