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Симеоне: продление контракта с Облаком очень важно для «Атлетико»

Симеоне: продление контракта с Облаком очень важно для «Атлетико»
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сравнил сделку о продлении контракта с вратарём Яном Облаком с пролонгацией соглашения с нападающим Антуаном Гризманном в прошлом году.

«Эта сделка очень важна для Облака и для клуба. Это так же важно, как было продлить контракт с Гризманном в прошлом году. Облак, скорее всего, — лучший в мире вратарь. Это большая радость для клуба и болельщиков, потому что Ян — выдающийся вратарь», — приводит слова Симеоне Goal.

Напомним, новое соглашение между голкипером и клубом рассчитано до лета 2023 года.

26-летний Облак перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Бенфики» за € 16 млн. В нынешнем сезоне словенец в 33 матчах испанского национального чемпионата пропустил 21 мяч.

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