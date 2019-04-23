Сульшер: дерби с «Манчестер Сити» — лучший матч, о котором может мечтать «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от перенесённого матча 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».



«Это лучший матч, о котором мы только можем мечтать. Мы провели встречу с игроками после прошлого матча. Они определённо были разочарованы результатом. Дерби с „Манчестер Сити“ — идеальный вариант реабилитироваться. На поле у нас не будет укрытия. Я уже много раз говорил, что болельщики поддержат нас, каков бы ни был результат, если мы приложим усилия. Встреча с „горожанами“ — отличный шанс проявить себя.



Мы должны быть готовыми к давлению со стороны соперника, потому что он борется за лидерство в английской Премьер-лиге. „Манчестер Юнайтед“ должен хорошо работать в обороне. Когда будем владеть мячом, нужно быть готовыми к агрессии. Думаю, травмы не исключены», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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