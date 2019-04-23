Жена Икарди: возвращение капитанской повязки не будет для Мауро проблемой

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, отметила, что супругу не составит труда вернуть капитанскую повязку миланской команды.



«Вся наша семья поддерживает „Интер“. Мы живём в Милане и останемся там. Уверена в этом на 100 процентов. Посмотрим, вернёт ли Мауро себе капитанскую повязку. Это не будет для него проблемой», — приводит слова Нары Football Italia.



Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в «Интере» после критики в адрес клуба со стороны Нары, обвинившей нерадзурри в неуважении к мужу. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту. Форвард перестал выходить на поле, ссылаясь на травму, однако главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что врачи не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем. Недавно Икарди вернулся в состав «Интера».

Жена Икарди заявила, что игрок останется в «Интере» на следующий сезон