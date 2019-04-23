Хавбек «Лиона» Ауа может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Уссему Ауа. Об этом сообщает Le10sport.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в команде хочет лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Впрочем, «Лион» может отказаться продавать Ауа, если летом команду покинет хавбек Тангай Н'Домбеле.

20-летний Ауа является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах французского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лионским клубом действует до лета 2023 года.