Спортивный директор «Айнтрахта»: есть вероятность, что Йович перейдёт в «Реал»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич отметил, что нападающий франкфуртского клуба Лука Йович может перейти в мадридский «Реал».



«Есть определённая вероятность, что Йович перейдёт в мадридский „Реал“. Я хочу, чтобы Лука остался в „Айнтрахте“, но я также реалист и понимаю, что может прийти отличный клуб и захотеть забрать Луку, и у нас не будет выбора», — приводит слова Бобича Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF.



Ранее в СМИ сообщалось, что клубы близки к достижению договорённости по трансферу форварда. Сумма трансфера составит € 50-60 млн. 20% от этой суммы получит бывший клуб серба «Бенфика». В борьбе за Йовича «Реал» опередил «Баварию». Ранее игроком также интересовалась «Барселона», но каталонский клуб отказался от трансфера форварда.

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»