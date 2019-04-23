Хавбек «Аталанты» де Рон: у меня на пять голов в Серии А больше, чем у Месси

Голландский полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон с юмором сообщил, что провёл 100 матчей в чемпионате Италии.

«Сказать, что я сыграл 100-й матч в Серии А, было бы немного похоже на хвастовство. Поэтому я исправил это небольшим примечанием», — написал хавбек в своём «твиттере» и прикрепил фотографию, на которой мелким текстом дописал: «У меня на пять голов в Серии А больше, чем у Месси».

28-летний Мартен де Рон перешёл в клуб из Бергамо летом 2017 года из «Мидлсбро». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне в 30 матчах итальянского национального чемпионата он стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.