Маркизио: мы все очень ждём возвращения Кокорина в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о партнёре по команде Александре Кокорине, который в данный момент содержится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении нескольких человек.

«Интересно, что ещё несколько десятилетий назад кофе действительно считался допингом. И профессиональным спортсменам было запрещено его пить, потому что это даёт некий энергетический взрыв. Был случай в теннисном мире, когда, проигрывая, Серена Уильямс выпила в перерыве кофе и выиграла за счёт той энергии, которую он даёт.



Если говорить о Кокорине, то причиной там стал скорее алкоголь, а не кофе. Кофе, в отличие от алкоголя, не меняет сознания и восприятия, не превращает тебя в другого человека. Алкоголь — более опасная штука.



Честно говоря, я не могу вспомнить ничего подобного в спортивном мире в Италии. Но если резюмировать всю эту историю, могу сказать: любой спортсмен должен быть хорошим примером не только для спортсменов, но и для всего подрастающего поколения, для детей. И для всех людей, которые знают и почитают его как спортсмена. Поэтому то, что случилось, – плохо. И именно то, что Кокорин — известный спортсмен, и навлекло на него эту беду. Поэтому он должен сильно поменяться.



Конечно, его все ждут в „Зените“. И я, и мои партнёры по команде. Но справедливо будет отметить, что я всё-таки не так хорошо его знал. Я пришёл в начале сентября. А эта плохая история случилась в начале октября. Мы всего месяц провели в одной команде. Как футболиста я его узнал. Это, безусловно, один из главных талантов России. Но как человека я его узнал не очень хорошо. Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И мне кажется, что уже понёс. Мы всё это обсуждали и с партнёрами по команде, и с тренерским штабом, очень ждём его», — приводит слова Маркизио «Петербургский дневник».