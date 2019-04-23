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«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче Эредивизии

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча закончилась со счётом 4:2. Матч состоялся в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором гола стал Хаким Зиеш, ему ассистировал Душан Тадич. В начале второго тайма Тадич увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Через несколько минут счёт до крупного довёл Матейс де Лигт с паса Лассе Шоне. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Наварон Фон с передачи Матуша Беро. В конце встречи команды обменялись голами: сначала Тадич оформил дубль, вновь отличившись с пенальти, а затем отличился Уссама Дарфалу, ему ассистировал Тим Матавж.

«Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (47) — на 6-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. 32-й тур
23 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Аякс
Амстердам
4 : 2
Витесс
Арнем
1:0 – Зиеш – 41, 2:0 – Тадич – 54 (пен), 3:0 – де Лигт – 58, 3:1 – Фор – 66, 4:1 – Тадич – 80 (пен), 4:2 – Дарфалу – 82
Удаления: нет – Беро, 90+1
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