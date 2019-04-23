«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче Эредивизии

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча закончилась со счётом 4:2. Матч состоялся в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором гола стал Хаким Зиеш, ему ассистировал Душан Тадич. В начале второго тайма Тадич увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Через несколько минут счёт до крупного довёл Матейс де Лигт с паса Лассе Шоне. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Наварон Фон с передачи Матуша Беро. В конце встречи команды обменялись голами: сначала Тадич оформил дубль, вновь отличившись с пенальти, а затем отличился Уссама Дарфалу, ему ассистировал Тим Матавж.

«Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (47) — на 6-м месте.