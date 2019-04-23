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«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии
Футбол / Германия

В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Юссуф Поульсен, ему ассистировал Марцель Хальстенберг. В середине тайма равновесие восстановил Бейкери Джатта. В начале второго тайма гостей вывел вперёд автогол Василие Яньичича. На 72-й минуте преимущество «быков» увеличил Эмиль Форсберг. Голевая передача в этом эпизоде на счету Конрада Лаймера.

В финале «РБ Лейпциг» сыграет с победителем пары «Вердер» — «Бавария», которые встретятся в Бремене завтра, 24 апреля.

«РБ Лейпциг», основанный в 2009 году, впервые вышел в финал национального Кубка.

Кубок Германии. 1/2 финала
23 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Гамбург
Гамбург
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Поульсен – 12, 1:1 – Джатта – 24, 1:2 – Яньичич – 53 (автогол), 1:3 – Форсберг – 72
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