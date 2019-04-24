«Манчестер Юнайтед» может заплатить почти € 17 млн за защитника «Челси» Джеймса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику лондонского «Челси» Рису Джеймсу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, манкунианцы следят за футболистом на протяжении некоторого времени и рассматривают вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 16,8 млн. Кроме того, за женскую команду «МЮ» выступает сестра Джеймса Лорен.

19-летний Джеймс является воспитанником «Челси». Прошлым летом он перешёл в «Уиган Атлетик» на правах аренды. В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 44 матчах Чемпионшипа, в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти), а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.