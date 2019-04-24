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«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса
Футбол / Испания

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» уступил «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега, которому ассистировали
Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Луис Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал Карлос Аленья. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Серхи Роберто. На 60-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Луис Суарес, который реализовал пенальти.

«Барселона», набрав 80 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (46) — на 8-м месте.

В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Леванте». Встреча состоится 27 апреля.

Испания - Примера. 34-й тур
23 апреля 2019, вторник. 22:30 МСК
Алавес
Витория
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 – Аленья – 54, 0:2 – Суарес – 60 (пен)
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