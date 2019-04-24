Эриксен — о матче с «Брайтоном»: «Тоттенхэм» должен был сделать что-то особенное

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:0). напомним, датский хавбек забил единственный гол в матче на 88-й минуте.



«Это прекрасное чувство. Мы провели тяжёлый матч, имели много шансов и смогли победить. Очень важно закрепиться на 3-м месте в АПЛ, поэтому мы должны были сделать что-то особенное.



Результаты, которые мы показываем в последнее время, заставили нас почувствовать, что мы можем быть ближе к вершине. Мы должны продолжать оказывать давление на лидеров. Мы знаем, что поставлено на карту. Чтобы остаться на своём месте, мы должны были победить. Другого выхода не дано», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Гол Эриксена на 88-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Брайтоном»