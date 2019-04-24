Почеттино: «Тоттенхэм» не так свеж сейчас, как хотелось бы, чувствуется тяжесть

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:0).



«Это была сложная игра, но были готовы к подобному раскладу. „Брайтон“ предстал в роли по-настоящему смелого соперника. Самое главное, что мы верили, не сдавались и искали разные варианты для того, чтобы забить гол. Мы получили три важных очка и закрепились на хорошей позиции в таблице.



Необходимо быть уверенными в каждом матче. Фантастические игры с „Манчестер Сити“ показали, что игроки „Тоттенхэма“ способны прилагать невероятные усилия для достижения важного результата. Команда не так свежа сейчас, как хотелось бы. Тяжесть чувствуется не только в ногах, но и в головах. Я должен поздравить своих футболистов. Невероятно горжусь ими», — приводит слова Почеттино BBC.

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