Дубль Тадича с пенальти — в видеообзоре матча «Аякс» — «Витесс»

В 32-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» победил «Витесс» со счётом 4:2. Матч состоялся в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Йохем Камфус, которому ассистировали Дэйв Госсенс и Рогир Хониг.

Победу амстердамскому клубу принесли дубль Душана Тадича, а также голы Хакима Зиеша и Матейса де Лигта. У гостей отличились Наварон Фон и Уссама Дарфалу.



«Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. Отрыв амстердамцев от ближайшего соперника, которым является ПСВ, составляет три очка, но у конкурента есть матч в запасе. «Витесс» (47) — на 6-м месте.

В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «Утрехтом». «Витессу» предстоит домашняя игра с «Де Графсхапом». Оба матча состоятся 12 мая.