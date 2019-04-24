Марселино: травма Черышева – серьёзная потеря для «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился мнением о травме полузащитника Дениса Черышева. Россиянин выбыл до конца сезона.

Это серьезная потеря для нас. Печально, что всё так случилось. Черышев — важный игрок для команды, он провёл хороший сезон», — цитирует Марселино Mundo Deportivo.

В матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1) он получил травму колена. Несмотря на опасения, футболист избежал разрыва крестообразных связок. У Черышева диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.

28-летний Черышев перешёл в «Валенсию» прошлым летом на правах аренды из «Вильярреала». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (19 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт российского хавбека с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.