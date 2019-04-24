Суарес – третий бомбардир в истории «Барселоны» в чемпионате Испании

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» уступил «Барселоне» со счётом 0:2. Второй гол на счету уругвайского форварда каталонцев Луиса Суареса. Он вышел на третье место по голам в истории клуба в Примере, догнав Ладислава Кубалу. У обоих футболистов по 131 голу. Больше только у Лионеля Месси (416) и Сезара Родригеса (190).

В списке лучших бомбардиров клуба во всех турнирах уругваец занимает пятое место со 176 голами. От Хосепа Самитьера его отделяют восемь мячей. Лидирует Лионель Месси (597).

«Барселона», набрав 80 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Леванте». Встреча состоится 27 апреля.