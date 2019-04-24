Гвардиола: «Манчестер Сити» не страшно ехать на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему его команда не боится играть с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд».

«Причина в том, что за 10 лет клуб сильно вырос. Сейчас нам уже не страшно поехать туда и играть, хотя раньше это было куда сложнее. За последние 10 лет уровень игроков «Манчестер Сити» уровнял шансы. Раньше разница в классе была более ощутимой», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Матч перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (64) — на шестом месте.