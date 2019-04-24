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Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона Испании

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона Испании
Футбол / Испания

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

«Хорошо начали матч. У нас было несколько моментов в первом тайме, но затем соперник усложнил нам жизнь.
Мой гол? Серхи Роберто отдал отличный пас, Луис Суарес идеально пропустил мяч, и счёт стал 1:0. Я рад помогать команде тем, чем могу. Это важные три очка.

Чемпионство? Теперь мы ждём результата «Атлетико». Я бы предпочёл выиграть в субботу дома и отпраздновать его с нашими болельщиками. Если это случится раньше, мы не против. Заслужили этот титул, так как были лучшей командой», — цитирует Аленью Marca.

«Барселона», набрав 80 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса
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