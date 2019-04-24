Эмери обратился к болельщикам «Арсенала» после поражения от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери обратился к болельщикам после поражения в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:3).

«Поражение от «Кристал Пэлас» серьёзно сказалось на шансах «Арсенала» финишировать в четвёрке. Все разочарованы, но я не могу позволить обижать игроков, моя задача — защитить их. Прошу болельщиков помочь команде. Вы способны вселить в них большую уверенность. Понимаю, что у всех есть эмоции, и первая реакция на поражение очень сильная. Когда мы выигрываем, в нас верят. Это хорошо. Но нельзя критиковать нас за любой проигрыш», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб набрал 66 очков в 34 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.