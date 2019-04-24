Гершкович: центральная зона обороны в «Краснодаре» оставляет желать лучшего

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал игру «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Уверен, «Краснодар» сделает правильные выводы из поражения от «Зенита». У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочёты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в «Краснодаре» оставляет желать лучшего. В целом команда идёт по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее», — приводят слова Гершковича «Известия».

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.