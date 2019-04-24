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Победителям Кубка Англии будут дарить безалкогольное шампанское

Победителям Кубка Англии будут дарить безалкогольное шампанское
Футбол / Англия

Футбольная ассоциация Англии приняла решение награждать победителей Кубка страны безалкогольным ящиком шампанского. Как сообщает Daily Mail, решение продиктовано желанием проявить уважение к религиозным убеждениям футболистов.

Например, мусульманам и представителям некоторых других религий запрещено пить алкоголь. Также это запрещается делать футболистам, которые ещё не достигли возраста 18 лет.

Издание отмечает, что с нынешнего года Футбольная ассоциация Англии будет дарить в раздевалке победителям турнира ящик безалкогольного шампанского. Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с «Уотфордом». Решающий матч состоится 18 мая на стадионе «Уэмбли».

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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