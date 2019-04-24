В Москве прошёл турнир по мини-футболу в поддержку людей с синдромом Дауна

21 апреля в комплексе ЛФК ЦСКА прошёл традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Спорт во благо», инициированный благотворительным фондом «Синдром любви» в поддержку людей с синдромом Дауна. Цель турнира – сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна в нашей стране.



В ходе футбольно-благотворительного турнира удалось собрать значительную сумму на добрые цели – 875 тыс. рублей.



В игре приняли участие 10 команд, причём девять из них были представлены ведущими мировыми брендами: Mars, ООО «Джонсон&Джонсон», VISA, ООО «Арена» (NO ONE), ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)», ПАО РОСБАНК, Бейкер и Макензи — Си-Ай-Эс, Лимитед, EY. 10-й командой стала команда родителей детей с синдромом Дауна.



Одновременно с играми взрослых футболистов на одном из полей прошла открытая тренировка группы по футболу для детей с синдромом Дауна. В ней приняли участие более 20 ребят под руководством опытных тренеров; к ребятам смогли присоединиться дети гостей турнира и мальчики и девочки, ещё не играющие в футбол. Осенью в Москве пройдут первые Открытые соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна, организатором которых выступает фонд «Синдром любви».



Победителями весеннего турнира «СПОРТ ВО БЛАГО» стали:



1-е место – ПАО РОСБАНК;

2-е место – ООО «ПепсиКо Холдингс»;

3-е место – EY.