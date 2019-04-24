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«Аякс» установил рекорд по количеству голов за сезон среди клубов из Нидерландов

«Аякс» установил рекорд по количеству голов за сезон среди клубов из Нидерландов
Футбол / Прочие турниры

«Аякс» одержал победу в матче 32-го тура Эредивизии с «Витессом» со счётом 4:2. Встреча состоялась накануне, 23 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Как сообщает Opta в «Твиттере», четвёртый мяч амстердамской команды в ворота подопечных Леонида Слуцкого стал для неё уже 160-м в нынешнем сезоне во всех турнирах (из них 111 – в чемпионате). Таким образом, «Аякс» побил рекорд «АЗ Алкмар», который в сезоне-1980/81 забил 158 голов.

«Аякс» после 32 туров занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии, имея в активе 80 очков и на три очка опережая ПСВ, у которого есть игра в запасе. 5 мая амстердамцам предстоит принять участие в финале Кубка Нидерландов, где их соперником станет «Виллем II». В Лиге чемпионов «Аякс» находится на стадии полуфинала. За выход в финал команда поборется с «Тоттенхэм Хотспур», матчи пройдут 30 апреля и 8 мая.

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