Гари Невилл назвал шестерых футболистов «МЮ», играющих не на своём уровне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что в нынешнем составе клуба шестеро футболистов не показывают своего уровня игры.



По словам англичанина, прибавить в игре необходимо вратарю Давиду де Хеа, полузащитнику Полю Погба и нападающим Маркусу Рашфорду, Алексису Санчесу, Ромелу Лукаку и Антони Марсьялю.



«Эти футболисты могут быть лучшими на своих позициях, но каждый из них в настоящий момент выступает ниже своих возможностей.



Алексис – не знаю, что с ним случилось. Рашфорд в последние недели даже близко не показывает того, на что способен. Я был на обоих матчах с «Барселоной», и было ощущение, что у него травма. Лукаку не проявляет себя в больших играх. Погба – такое ощущение, что он превращается в того Погба, что играл при Жозе Моуринью. Марсьяль только вернулся после травмы, но уже кажется, что он снова выходит на поле не в настроении. Де Хеа совсем не похож на себя, он выглядит рассеянным», — цитирует Невилла Daily Express.

Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку Кажется, Сульшер тоже.