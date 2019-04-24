РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральную игру тура «Краснодар» — ЦСКА будет судить Сергей Иванов, сообщает пресс-служба РФС.



27 апреля (суббота)



«Анжи» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).



«Динамо» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



28 апреля (воскресенье)



«Уфа» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).



«Локомотив» — «Енисей»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).



«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).



29 апреля (понедельник)



«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Зуев (Москва).



«Спартак» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).