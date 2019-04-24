Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может столкнуться с дисциплинарными санкциями со стороны клуба.



Как сообщает CalcioNews24, португальский футболист лайкнул комментарий болельщика в одной из социальных сетей, в котором тот призвал отправить в отставку главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри.



Ранее Канселу уже отмечался подобным поведением в интернете. После вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» на стадии 1/4 финала (1:1 и 1:2) защитник лайкнул запись, в которой итальянская команда подверглась оскорблениям.



Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. За пять лет у руля бьянконери специалист привёл команду к пяти подряд титулам чемпиона Италии, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.

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