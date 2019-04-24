В Башкирии в честь судьи РПЛ назвали мусорный полигон

В Ишимбайском районе Башкирии на вновь образованной свалке в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра РПЛ Владимира Москалёва. Об этом сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин. Решение закреплено в специальном постановлении сельсовета.

«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесённые домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», — цитирует Сафиуллина «Башинформ».

Москалёв был главным арбитром матча 24-го тура чемпионата России «Уфа» — «Арсенал», в котором уфимцы уступили со счётом 1:2.