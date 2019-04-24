«Бавария» готовит предложение по Кьезе в размере € 70 млн

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза в летнее трансферное окно может перебраться в Германию, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, заполучить талантливого итальянца намерена «Бавария». Более того, мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере € 70 млн, что значительно затруднит положение «Наполи», «Ювентуса» и «Интера», также проявляющих интерес к хавбеку.



По словам издания, у неаполитанцев есть первоочерёдное право выкупа Кьезы, однако им придётся перебить предложение конкурентов, чтобы заполучить игрока.



Кьеза является воспитанником «Фиорентины», в составе которой дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи, а также получил 4 жёлтые карточки.

Кьеза стал главной целью «Ювентуса» в летнее трансферное окно