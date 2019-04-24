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Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Фото: instagram.com/katygerun
Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»
Футбол / РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой снялся в новом клипе группы «Руки Вверх!». Клип, в котором голкипер играет одну из главных ролей, называется «Она меня целует».

Отметим, что Акинфеев уже не в первый раз снимается в клипах группы «Руки Вверх!». В 2012 году голкипер также принял участие в съёмках клипа на песню «Открой мне дверь».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в YouTube-канале «Руки Вверх!».

Акинфеев выступает за «армейскую» команду с 2002 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге 24 матча, в которых пропустил 15 мячей.

После 24 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают в таблице Премьер-Лиги четвёртое место.

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