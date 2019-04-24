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«Локомотив» покажет на стадионе финальную серию «Игры престолов»

«Локомотив» покажет на стадионе финальную серию «Игры престолов»
Футбол / РПЛ

Московский «Локомотив» на своём официальном канале в YouTube анонсировал показ финальной серии популярного сериала «Игра престолов».

Показ состоится 20 мая на домашнем стадионе «железнодорожников» «РЖД Арена» в Москве. Желающим попасть на мероприятие будет необходимо заполнить заявку.

«Локомотив» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 43 очка и уступая лишь «Зениту» (51). За попадание в Лигу чемпионов с «железнодорожниками» борются «Краснодар» (42), ЦСКА (41) и «Спартак» (39).

В 25-м туре «Локомотив» сыграет с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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