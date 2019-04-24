Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством клуба планы на летнее трансферное окно.



Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.



Возглавил список Роналду его соотечественник – нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в «Ювентусе» двух бывших партнёров по «Реалу» – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник «Ромы» Костас Манолас и хавбек «Лиона» Тангай Н’Домбеле.



Отмечается, что все кандидатуры Роналду уже обсудил лично с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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