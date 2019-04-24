Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Рубин» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Рашид Абусуев и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.
«Ростов», набрав 35 очков в 24 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (43) — второй.
«Ростов» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00