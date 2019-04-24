«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Динамо» — в белой

Определилась форма, в которой «Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости — в белой форме, вратарь — в жёлтом, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

После 24 туров команда Сергея Семака единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. Бело-голубые располагаются на 12-й позиции, имея в активе 28 баллов.