На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается до 44 тыс. зрителей

На матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо» ожидается до 44 тыс. зрителей. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.



Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).



После 24 туров команда Сергея Семака единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Бело-голубые располагаются на 12-й позиции с 28 баллами в активе.