Конференция «Спорт как бизнес» соберёт более 400 спортивных предпринимателей

26 апреля в академии adidas (Москва) состоится первая конференция по эффективному управлению спортивными проектами и предпринимательству в спорте «СПОРТ КАК БИЗНЕС». Конференция посвящена тому, как строить эффективный бизнес и зарабатывать деньги в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте.



На конференции выступят успешные предприниматели и управленцы в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте. Среди спикеров: вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые Резервы» Владимир Волошин, руководитель «Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной» Анастасия Гребенкина, директор по развитию BARCA Academy Виктор Гайдай, организатор и руководитель проекта «Школа чемпионов Екатерины Лобышевой» Екатерина Лобышева, со-владелец и СЕО сети детских футбольных школ Чемпионика Руслан Баширов, директор и основатель Elton Ultra Вячеслав Глухов, генеральный директор компании Футбол Лайф Михаил Гинзбург, глава Publicis Sport & Entertainment Сергей Бархударьян и многие другие эксперты и практики. Всего на конференции выступят более 50 спикеров.



Среди ключевых тем для обсуждения на конференции:

— Увеличение прибыли спортивной школы, клуба, академии;

— Диджитал-воронка по привлечению клиентов в секцию;

— Привлечение брендов и спонсоров в спортивный проект;

— Продвижение спортивного проекта в соцсетях;

— Привлечение зрителей, болельщиков, участников спортивного проекта;

— Заполняемость спортивных сооружений;

В рамках конференции состоится первая премия в области управления спортивными проектами и предпринимательства в спорте «СПОРТ КАК БИЗНЕС». Премия призвана выявить и поощрить наиболее эффективные решения и проекты в различных отраслях предпринимательства в сфере любительского, корпоративного и детско-юношеского спорта по итогам 2018 года. Церемония награждения победителей Премии состоится 26 апреля в 19:30 в adidas Academy.