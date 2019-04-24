В честь арбитра матча «Уфа» — «Арсенал» назвали блюдо из баранины

«Чайхана» в Уфе назвала блюдо в честь арбитра Владимира Москалёва после его работы на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Арсенал» (1:2). Об этом заведение сообщило в своём «инстаграме».



«У нас уникальное предложение для «Уфы». Ребята, мы недовольны судейством в игре с «Арсеналом». Вы держались, как львы. Поэтому, справедливости ради, мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва. Три шампура олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки», — говорится в сообщении заведения.

«Уфа», набрав 21 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.