Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В честь арбитра матча «Уфа» — «Арсенал» назвали блюдо из баранины

В честь арбитра матча «Уфа» — «Арсенал» назвали блюдо из баранины
Футбол / РПЛ

«Чайхана» в Уфе назвала блюдо в честь арбитра Владимира Москалёва после его работы на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Арсенал» (1:2). Об этом заведение сообщило в своём «инстаграме».

«У нас уникальное предложение для «Уфы». Ребята, мы недовольны судейством в игре с «Арсеналом». Вы держались, как львы. Поэтому, справедливости ради, мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва. Три шампура олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки», — говорится в сообщении заведения.

«Уфа», набрав 21 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фанатки «Уфы» пожаловались А. Егорову на судейство в матче с «Арсеналом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент