ЦСКА — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Анжи». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Анжи» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Алексей Стипиди. В роли резервного рефери выступит Сергей Карасёв.



ЦСКА, набрав 41 очков в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) — 15-й.

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