Футбольная ассоциация Англии предъявила Сарри обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри обвинения после инцидента во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда принимала «Бёрнли».

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев, который был крайне недоволен тем, что футболисты «Бёрнли» тянули время. Кроме того, специалисту вменяется недостойное поведение в подтрибунном помещении.

У итальянского специалиста есть время до вечера пятницы, 26 апреля, чтобы дать ответ на обвинения Футбольной ассоциация Англии.

«Челси» по итогам 35 матчей занимает в турнирной таблице АПЛ четвёртое место.