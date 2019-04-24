«Атлетико» интересуется Груичем, «Ливерпуль» хочет € 40 млн за игрока

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за берлинскую «Герту», может продолжить карьеру в Испании.



Как сообщает ESPN, в услугах сербского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» видят в Груиче замену для хавбека Родри, которого летом готов выкупить «Манчестер Сити».



Препятствием к переходу могут стать финансовые запросы «Ливерпуля» – красные хотят выручить за 23-летнего игрока около € 40 млн.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Груич принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 5 жёлтых карточек. «Герта» после 30 туров занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.

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