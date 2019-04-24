Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина и дал свои рекомендации по лечению

Главный врач «Зенита» сегодня, 24 апреля, осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.



«Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации», — цитирует Цыганкова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда «Зенита» под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.